Чистая прибыль AT&T в I квартале выросла на 34%

Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта AT&T , приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2018 года выросла на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,662 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,75 доллара против 0,56 доллара за аналогичный период 2017 года. Выручка компании снизилась на 3,4%, до 38,038 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 39,31 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров и генеральный директор AT&T Рэндалл Стивенсон (Randall Stephenson) отметил, что компания в минувшем квартале зафиксировала рост клиентской базы благодаря тому, что инвестирует в развитие своего бизнеса.

Компания American Telephone and Telegraph (AT&T Inc) была основана в 1885 году. В настоящее время является одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний и одним из крупнейших медиаконгломератов.