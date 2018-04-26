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«Черный список» ЦБ РФ насчитывает почти 6,4 тыс. участников финансового рынка
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«Черный список» ЦБ РФ насчитывает почти 6,4 тыс. участников финансового рынка 

Прайм 45 минут назад
В едином «черном» списке Банка России по состоянию на 23 апреля находилось 6,392 тысячи участников финансового рынка, рассказала журналистам глава департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ Людмила Тяжельникова.
"В базе находится сейчас 6392 человека. База теперь единая — кредитные и некредитные финансовые организации", — сообщила она.
Банк России ужесточил и унифицировал требования к деловой репутации участников финансового рынка, соответствующий закон 281-ФЗ вступил в силу 28 января. Перечень критериев оценки деловой репутации пополнился новыми пунктами и стал единым для всех участников финансового рынка, перечисленных в документе. До этого требования к деловой репутации для каждого участника рынка были разные.
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