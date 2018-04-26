Швеция пострадает от санкций США против «Русала»

Принадлежащий подпавшему под санкции США "РусАлу" завод Kubikenborg Aluminum (Kubal) в шведском Сундсвалле может работать в обычном режиме до октября, заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг.

"Из того, что говорят власти США, мы видим, что в течение переходного периода операции могут быть продолжены до октября. Это очень важное сообщение", — отметил Дамберг, сообщает ТАСС.

Компании, которые ведут дела с Kubal, не должны беспокоиться о возможных санкциях, добавил министр.

Введение санкций в отношении "РусАла" стало плохой новостью для Швеции, закрытие комбината российского производителя алюминия в королевстве означало бы потерю 500 рабочих мест.

После введения санкций завод в Сундсвалле не сможет поставлять свою продукцию, покупатели боятся нарушить санкции, а поставщик электроэнергии Eon усомнился, стоит ли продолжать снабжать завод электроэнергией. Правительство Швеции направило властям США письмо с требованием найти решение проблемы.

США 23 апреля заявили, что готовы снять санкции с "РусАла", если Дерипаска откажется от контроля и части активов компании. Тогда же США продлили срок завершения сделок с компанией с 5 июня до 23 октября. После объявления о продлении переходного срока министр финансов США Стивен Мнучин заявил: "Санкции не предназначены для наказания трудолюбивых людей, зависящих от "РусАла" или его дочерних компаний. Мы рассматриваем это как возможность для Kubal продолжать работу в переходный период".

Правительство Швеции направило США еще одно послание, разъясняющее точку зрения шведских властей.

Между тем производство на заводе "РусАла" в Швеции продолжается, комбинат частично возобновил поставки продукции. До этого заводу заблокировали доступ на биржу электроэнергии Nord Pool, лишив возможности выбирать более выгодные тарифы. После того как власти США заявили, что могут смягчить санкции против "РусАла", Kubаl приступил и к переговорам с поставщиками электроэнергии.