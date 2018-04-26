Самарский ТЦ «Галерея Атриум» ушел с молотка за 38,6 млн рублей

Недостроенный девятиэтажный универмаг «Галерея Атриум» на ул. Ленинградской, который строило банкротящееся ныне ООО «Марс М» Михаила Косова, продан на торгах, пишет «КоммерсантЪ». Купил галерею собственник ООО «Титул» (ТЦ «Опера») Николай Булохов.

Напомним, строительство «Галереи Атриум» началось в 2011 г. по инициативе Михаила Косова. Оператором проекта стало ООО «Марс М». Инвесторами выступили банк ВТБ Газбанк . Часть «Атриума» перешла банкам в качестве залога. В 2014 г. «Марс М» начал испытывать финансовые трудности, стройка затормозилась. В мае того же года Газбанк из-за долга в размере 62 млн руб. обратился в суд с иском о признании оператора «Галереи Атриума» банкротом.

ООО «Марс М» создано в 1994 году в Самаре . Собственники организации — Михаил Косов (99%) и АО «ВТБ девелопмент» (1%). «Галерея Атриум» представляет собой несколько объединенных сооружений разной высоты. Внутри, по замыслу автора Михаила Косова, должны располагаться дорогие бутики, бар и рестораны.

В июле 2015 г. компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Арбитражным управляющим назначили Алексея Скрынника . Помимо Газбанка в реестр кредиторов вошли банк ВТБ (899 млн руб.), Леонид Кудеров (32 млн руб.), ООО «Комстрин» (1,1 млн руб.) и др. В 2016 г. девятиэтажное здание галереи площадью 4284 кв. м, заложенное в ВТБ, попытались продать на торгах. Готовность объекта оценили в 52%. Цена лота превысила 244 млн руб., кроме здания в него вошли земельные участки площадью 538 кв. м и 92,3 кв. м, блочная комплектная трансформаторная подстанция и водогрейный газовый котел. Торги впоследствии признали несостоявшимися в виду отсутствия заявок. Позже продать актив попытались за 219 млн руб., но и это оказалось безрезультатно. В минувшую пятницу победителем очередных торгов по продаже галереи признали Николая Булохова. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит ряд самарских компаний, в том числе ООО «Титул», оператор торгового центра «Опера», который расположен по соседству с галереей Михаила Косова. Актив достался Булохову за 38,6 млн рублей.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский назвал такую стоимость обескураживающе заниженной. «Также вызывает удивление тот факт, что конкурсный управляющий, в чьи обязанности входит защита интересов кредиторов, допустил реализацию такой сделки, в результате которой залогодержатель, в общем-то, лишается возможности удовлетворить свои требования к банкроту. Цена объективно заниженная. С учетом качества реализованного актива, даже земельный участок под зданием без коммуникаций стоит значительно больше, объект же практически завершен, поэтому начальная цена лота (244 млн руб.) выглядит куда более близкой к рыночной», — считает Илья Жарский.

По мнению партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко , столь низкая цена может объясняться как состоянием имущества, так и простым отсутствием инвесторов, готовых туда вкладываться.

Как признался изданию Михаил Косов, покупатель действовал в его интересах, однако на вопрос, кто теперь выступит инвестором, готовым достроить торговый объект, отвечать не стал.