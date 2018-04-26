ЦБ признал несоответствующей оферту «Роскосмоса» на выкуп акций «Энергии» 

Центробанк направил госкорпорации «Роскосмос» предписание в связи с ее офертой на выкуп акций РКК «Энергии». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
«Банк России 25 апреля принял решение о несоответствии обязательного предложения государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в отношении ценных бумаг публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королева», — уточняется в сообщении.
Представитель «Роскосмоса» сообщил «Интерфаксу», что пока не получил предписание регулятора. По мнению собеседника агентства, речь может идти о необходимости уточнений в документации.
В середине апреля «Роскосмос» направил регулятору оферту на выкуп бумаг РКК «Энергия». Госкорпорация планировала консолидировать 100% акций ПАО и выкупить выкупить у миноритариев 180 574 акции акций предприятия. Это соответствует 16,07% капитала РКК. Остальное принадлежит «Роскосмосу» напрямую (25,11%) и через ОРКК (58,82%). Цена оферты не раскрывалась.