Ещё
ЦБ признал несоответствующей оферту «Роскосмоса» на выкуп акций «Энергии»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ признал несоответствующей оферту «Роскосмоса» на выкуп акций «Энергии» 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Центробанк направил госкорпорации «Роскосмос» предписание в связи с ее офертой на выкуп акций РКК «Энергии». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
«Банк России 25 апреля принял решение о несоответствии обязательного предложения государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в отношении ценных бумаг публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королева», — уточняется в сообщении.
Представитель «Роскосмоса» сообщил «Интерфаксу», что пока не получил предписание регулятора. По мнению собеседника агентства, речь может идти о необходимости уточнений в документации.
В середине апреля «Роскосмос» направил регулятору оферту на выкуп бумаг РКК «Энергия». Госкорпорация планировала консолидировать 100% акций ПАО и выкупить выкупить у миноритариев 180 574 акции акций предприятия. Это соответствует 16,07% капитала РКК. Остальное принадлежит «Роскосмосу» напрямую (25,11%) и через ОРКК (58,82%). Цена оферты не раскрывалась.
Ведомости: последние новости
Otto Group закроет в России магазины Quelle и Otto Руководитель ФАС допустил появление «Роснефти» среди акционеров НМТП Мантуров счет бессмысленным создание структуры для противодействия санкциям
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…166
Макаревич снова оскорбил россиян355
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»50
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
03:22
Кончита Вурст перестала быть женщиной
Шоу-бизнес
00:22
«Врачи сделали все»: больного Преснякова насильно увезли
Шоу-бизнес
01:00
Сын Полищук испугал поклонников
Шоу-бизнес
02:13
Карьере Дудя предрекли конец
Шоу-бизнес Наука и техника
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Армия
00:54
Бородина подсидела Бузову
Шоу-бизнес
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение