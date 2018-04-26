«Автостат» назвал самые доходные по вырученым средствам автомодели на рынке автомобилей РФ

Автоаналитики «Автостата» опубликовали ТОП-10 автомоделей, которые принесли наибольший доход в 1-ом квартале.

На вершине Олимпа расположилась корейская автомодель Kia Rio, собравшая 17,1 млрд рублей в отчетном периоде. Второй результат у соотечественника первой автомодели — Hyundai Creta. Тут выручка — 16 млрд руб.

В третьей строке прописана — Lada Vesta (седан). Обсуждаемая автомодель набрала сумму 13,5 млрд руб. Внедорожник из Германии — Volkswagen Tiguan — на 4-ой позиции. Таких машин было приобретено россиянами на 11,7 млрд рублей.

Вседорожник от японских автопроизводителей Toyota RAV4 замкнул 5-ку, собрав 10,56 млрд рублей. Номер 6-ть в списке — Kia Sportage с выручкой 9,6 млрд рублей.

"Японец" Toyota Land Cruiser с 9,5 млрд руб. прописан в 7-ую строку обсуждаемого рейтинга. Под 8-ым номером — Hyundai Solaris. Выручка составила 9,3 млрд рублей.