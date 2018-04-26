Ещё
«Автостат» назвал самые доходные по вырученым средствам автомодели на рынке автомобилей РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Автостат» назвал самые доходные по вырученым средствам автомодели на рынке автомобилей РФ 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Автоаналитики «Автостата» опубликовали ТОП-10 автомоделей, которые принесли наибольший доход в 1-ом квартале.
На вершине Олимпа расположилась корейская автомодель Kia Rio, собравшая 17,1 млрд рублей в отчетном периоде. Второй результат у соотечественника первой автомодели — Hyundai Creta. Тут выручка — 16 млрд руб.
В третьей строке прописана — Lada Vesta (седан). Обсуждаемая автомодель набрала сумму 13,5 млрд руб. Внедорожник из Германии — Volkswagen Tiguan — на 4-ой позиции. Таких машин было приобретено россиянами на 11,7 млрд рублей.
Вседорожник от японских автопроизводителей Toyota RAV4 замкнул 5-ку, собрав 10,56 млрд рублей. Номер 6-ть в списке — Kia Sportage с выручкой 9,6 млрд рублей.
"Японец" Toyota Land Cruiser с 9,5 млрд руб. прописан в 7-ую строку обсуждаемого рейтинга. Под 8-ым номером — Hyundai Solaris. Выручка составила 9,3 млрд рублей.
Предпоследняя в списке — Toyota Camry (9 млрд руб.). А замыкает ТОП-10 Nissan X-Trail (Япония), принесший в кассу 7,9 млрд рублей.
Car.ru: последние новости
Чешская компания Skoda, благодаря государственным программам России, осуществляет огромное количество продаж автомобилей. Компанию "Рольф" ждёт смена власти. В марте серийный выпуск легковых машин вырос на 8%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»32
Россиян оставят без торговых центров165
Трамп унизил Макрона79
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США162
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение