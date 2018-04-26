ФАС может продлить «Транснефти» разрешение на покупку доли «Суммы» в НМТП

"Мы продлим его [разрешение на покупку], никакой проблемы. То есть если они месяца за три до истечения срока нам подадут, мы еще раз дадим на год, там же ничего не изменилось. Это просто заявление, мы даже новый анализ рынка не делаем, мы только смотрим, что изменилось в структуре. Если ничего не изменилось — подписываем и все, мы не будем барьером здесь", — заявил Артемьев.

При этом, по его словам, в покупке доли «Суммы» в НМТП заинтересована и "Роснефть" . Но новых заявок у ФАС нет.

"Нет, заявок у нас никаких нет, — сказал глава ФАС. — Судьба [НМТП] будет простая, я думаю, что очень скоро либо государство, либо крупные российские госкорпорации просто возьмут этот порт. Он имеет стратегическое значение, он нужен России".

В настоящее время 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Отдельно «Транснефть» через «дочку» ("Транснефть-Сервис") владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. Еще 20% акций НМПТ принадлежат Росимуществу , 5,3% находятся в управлении РЖД

"Сумма" вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли НМТП. В феврале Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку.

Однако в конце марта совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов , его брат Магомед, а также экс-глава компании «Интэкс», входящей в группу, Артур Максидов были арестованы. Предпринимателей подозревают в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Их арест продлится до 30 мая.

В связи с этими событиями «Транснефть» заявила о приостановке переговоров с группой «Сумма». Однако, по словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина , интерес к активу сохраняется.