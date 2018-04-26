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Вьетнам потратит $11,3 млрд на погашение госдолга
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Вьетнам потратит $11,3 млрд на погашение госдолга 

Вьетнам сегодня 48 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
В этом году Вьетнам планирует потратить на погашение государственного долга 256 трлн. донгов (примерно $11,3 млрд)
По сравнению с прошлым годом, цифра выросла на 18,7 трлн. донгов ($823 млн).
Госдолг Вьетнама вместе с корпоративными кредитами и провинциальными долгами составляют общий госдолг страны. В прошлом году он оценивался на 3 130 трлн. донгов или 62,6% от ВВП Вьетнама.
Согласно принятому Национальным собранием бюджету, на перерасход в этом году заложено $8,9 млрд или 3,7% от ВВП. Правительство намеренно постепенно снижать эту цифру. В частности на перерасход в 2019 году пока планируются 3,6% ВВП, а в 2020 — 3%.
Источник: VnExpress
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