Вьетнам потратит $11,3 млрд на погашение госдолга

В этом году Вьетнам планирует потратить на погашение государственного долга 256 трлн. донгов (примерно $11,3 млрд)

По сравнению с прошлым годом, цифра выросла на 18,7 трлн. донгов ($823 млн).

Госдолг Вьетнама вместе с корпоративными кредитами и провинциальными долгами составляют общий госдолг страны. В прошлом году он оценивался на 3 130 трлн. донгов или 62,6% от ВВП Вьетнама.

Согласно принятому Национальным собранием бюджету, на перерасход в этом году заложено $8,9 млрд или 3,7% от ВВП. Правительство намеренно постепенно снижать эту цифру. В частности на перерасход в 2019 году пока планируются 3,6% ВВП, а в 2020 — 3%.

Источник: VnExpress