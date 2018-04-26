Названа сумма ущерба бизнесу от блокировки Telegram 

Российские компании, по оценке компании-разработчика софта Flexbby (резидент "Сколково"), могут потерять около 1 миллиардов долларов из-за блокировки мессенджера Telegram, а общие потери бизнеса в России и за рубежом могут достигнуть 2 миллиардов долларов. Эта цифра предполагает худший сценарий — если пользователи начнут массово покидать Telegram, рассказал РИА Новости директор по развитию Flexbby Роман Чесов.
"Там убытки в 2 миллиарда долларов, по грубым оценкам. Есть два больших сегмента, которые могут пострадать. Первый сегмент — это облачные провайдеры, Amazon и Google. Если продлится блокировка, то пользователи этих сервисов будут уходить в каком-то объеме. Максимум — все уйдут", — сказал он.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.
Чесов пояснил, что при вычислении убытков российских компаний учитывалась капитализация провайдеров облачных сервисов и их доля на российском рынке.
"Если оценка рынка Amazon 20 миллиардов долларов, — мы взяли 1%, это примерно 200 миллионов долларов в годовом исчислении. У Google где-то 4,4 миллиарда долларов в виде облачных сервисов, которые приходятся на Россию", — сказал он.
Всего, по подсчетам компании, из-за мер Роскомнадзора по блокировке Telegram пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У этих компаний отмечались сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов.
Компания Flexbby направила интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложение создать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок, но ответа пока не получила.
"Предложение было. То, что сейчас происходит, есть борьба между государством и Telegram, а страдают компании, которые вообще ни при чем. Мы написали Мариничеву. Ответа пока не было. Судя по всему, когда мы отправляли письмо, Google был заблокирован. Мы почтой этой пользуемся и, судя по всему, не дошло ему еще сообщение", — отметил Чесов.