Названа сумма ущерба бизнесу от блокировки Telegram

Российские компании, по оценке компании-разработчика софта Flexbby (резидент "Сколково"), могут потерять около 1 миллиардов долларов из-за блокировки мессенджера Telegram, а общие потери бизнеса в России и за рубежом могут достигнуть 2 миллиардов долларов. Эта цифра предполагает худший сценарий — если пользователи начнут массово покидать Telegram, рассказал РИА Новости директор по развитию Flexbby Роман Чесов.

"Там убытки в 2 миллиарда долларов, по грубым оценкам. Есть два больших сегмента, которые могут пострадать. Первый сегмент — это облачные провайдеры, Amazon и Google. Если продлится блокировка, то пользователи этих сервисов будут уходить в каком-то объеме. Максимум — все уйдут", — сказал он.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

Чесов пояснил, что при вычислении убытков российских компаний учитывалась капитализация провайдеров облачных сервисов и их доля на российском рынке.

"Если оценка рынка Amazon 20 миллиардов долларов, — мы взяли 1%, это примерно 200 миллионов долларов в годовом исчислении. У Google где-то 4,4 миллиарда долларов в виде облачных сервисов, которые приходятся на Россию", — сказал он.

Всего, по подсчетам компании, из-за мер Роскомнадзора по блокировке Telegram пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У этих компаний отмечались сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов.

Компания Flexbby направила интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложение создать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок, но ответа пока не получила.