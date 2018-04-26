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«Роснефть» начала полномасштабное освоение Узунского месторождения в ХМАО
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«Роснефть» начала полномасштабное освоение Узунского месторождения в ХМАО 

Rambler News Service 2 часа назад
Группа предприятий «Варьеганнефтегаз» (входит в «Роснефть») приступила к полномасштабному освоению Узунского месторождения, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), говорится в сообщении «Роснефти».
В ходе основного этапа разбуривания перспективного Южно-Узунского лицензионного участка планируется построить десять наклонно-направленных и горизонтальных скважин с возможностью проведения операций многостадийного гидроразрыва пласта. Средняя глубина скважин составит 3 км, длина горизонтальных участков — 350-400 метров.
Как отмечает компания, бурение первых скважин на Узунском месторождении подтвердило нефтеносность района и низкий процент обводненности.
«Освоение Узунского месторождения планируется вести ускоренными темпами благодаря применению новых технологий», — говорится в сообщении.
Ожидается, что полка нефтедобычи на Южном Узуне будет достигнута в 2020 году.
Расширение ресурсной базы и вовлечение новых запасов в разработку является стратегической задачей группы предприятий «Варьеганнефтегаз», отмечает «Роснефть».
Группа предприятий «Варьеганнефтегаз» занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. В состав группы входят три предприятия «Роснефти» — «Варьеганнефтегаз», Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие и «Северо-Варьеганское».
Лицензией на разработку Южно-Узунского участка предприятие владеет с 2013 года. Извлекаемые запасы Узунского месторождения в пределах Южно-Узунского лицензионного участка составляют по категории АВ1 3,7 млн тонн нефти.
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