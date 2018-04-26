Ещё
Чистый убыток Barclays в I кв составил $1 млрд против прибыли годом ранее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистый убыток Barclays в I кв составил $1 млрд против прибыли годом ранее 

Прайм 58 минут назад
Чистый убыток британского банковского гиганта Barclays за первый квартал 2018 года составил 764 миллиона фунтов стерлингов (примерно 1,066 миллиарда долларов) против прибыли в 190 миллионов фунтов (265 миллионов долларов) годом ранее, говорится в отчетности банка.
В пересчете на одну обыкновенную акцию базовый убыток в отчетный период составил 4,2 пенса (0,058 доллара) против прибыли в 1,3 пенса (0,018 доллара) годом ранее. Операционная прибыль Barclays в отчетном периоде снизилась на 4% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, до 5,07 миллиарда фунтов стерлингов (7,07 миллиарда долларов).
Barclays отмечает, что убыток был связан с дополнительными затратами на урегулирование претензий от министерства юстиции США на общую сумму в 2 миллиарда фунтов стерлингов. Минюст США обвиняет банк в мошенничестве при продаже ценных бумаг с ипотечным покрытием накануне финансового кризиса в 2008 году.
Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.
Прайм: последние новости
"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" Чистая прибыль Royal Dutch Shell за I квартал выросла в 1,6 раза Чистая прибыль Deutsche Bank в I квартале упала в 5 раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»32
Россиян оставят без торговых центров165
Трамп унизил Макрона79
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США162
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение