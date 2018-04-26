Ещё
«Новатэк»: «Ямал СПГ» ускоряет рост выручки, но не влияет на EBITDA, — Аналитики Райффайзенбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новатэк»: «Ямал СПГ» ускоряет рост выручки, но не влияет на EBITDA, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 57 минут назад
Фото: Прайм
Вчера НОВАТЭК (ВВВ-/Ваa3/ВВВ) опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2018 г., которые мы оцениваем нейтрально. Выручка компании увеличилась на 16% г. /г. до 179,4 млрд руб. благодаря запуску в конце 2017 г. проекта по сжижению природного газа Ямал СПГ. Однако результаты Ямал СПГ не консолидируются НОВАТЭКом — компания закупает газ с проекта для перепродажи. В результате показатель EBITDA вырос лишь на 5% г. /г. до 56,5 млрд руб. за счет восстановления цен на нефть и нефтепродукты. При этом чистая прибыль упала на 39% г. /г. до 43,1 млрд руб., что было вызвано лишь эффектом высокой базы из-за высокой прибыли по переоценке валютного долга Ямал СПГ в 1 кв. прошлого года.
Свободный денежный поток ожидаемо сократился на 22% г. /г. до 35 млрд руб. из-за роста капвложений более чем в 3 раза (до 13 млрд руб., включает расходы на лицензии) на фоне растущих инвестиций в следующий проект по сжижению природного газа — Арктик СПГ-2.
Напомним, НОВАТЭК находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами по Арктик СПГ-2 мощностью 19,8 млн тонн в год (для сравнения, мощность Ямал СПГ — 17,4 млн тонн). Первые поставки СПГ с проекта ожидаются в 2022 — 23 гг.
Мы считаем, что даже разработка нового проекта СПГ не повлияет на кредитный профиль компании. Так, долговая нагрузка остается низкой и составляет 0,44х Чистый долг/EBITDA. На счетах компании накоплено 55 млрд руб., что уже достаточно для выплаты дивидендов в 2018 г. (около 50 млрд руб., включая промежуточные дивиденды) и погашения краткосрочной задолженности в размере 2,2 млрд руб. Если схема финансирования Арктик СПГ-2 будет аналогична проекту Ямал СПГ, то, по нашим оценкам, НОВАТЭК вложит в проект около 3 млрд долл. собственных средств, что сопоставимо с его годовым свободным денежным потоком (150 млрд руб. в 2017 г.).
Поэтому мы полагаем, что долговая нагрузка компании будет оставаться относительно низкой.
Прайм: последние новости
"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" Чистая прибыль Royal Dutch Shell за I квартал выросла в 1,6 раза Уход Наумовой из "Пятерочки" возобновил опасения по поводу перестановок в менеджменте, - Аналитики Альфа-банка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»25
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона60
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США192
Назван доход говорившей с Путиным звезды65
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение