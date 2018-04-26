«Новатэк»: «Ямал СПГ» ускоряет рост выручки, но не влияет на EBITDA, — Аналитики Райффайзенбанка

Вчера НОВАТЭК (ВВВ-/Ваa3/ВВВ) опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2018 г., которые мы оцениваем нейтрально. Выручка компании увеличилась на 16% г. /г. до 179,4 млрд руб. благодаря запуску в конце 2017 г. проекта по сжижению природного газа Ямал СПГ. Однако результаты Ямал СПГ не консолидируются НОВАТЭКом — компания закупает газ с проекта для перепродажи. В результате показатель EBITDA вырос лишь на 5% г. /г. до 56,5 млрд руб. за счет восстановления цен на нефть и нефтепродукты. При этом чистая прибыль упала на 39% г. /г. до 43,1 млрд руб., что было вызвано лишь эффектом высокой базы из-за высокой прибыли по переоценке валютного долга Ямал СПГ в 1 кв. прошлого года.

Свободный денежный поток ожидаемо сократился на 22% г. /г. до 35 млрд руб. из-за роста капвложений более чем в 3 раза (до 13 млрд руб., включает расходы на лицензии) на фоне растущих инвестиций в следующий проект по сжижению природного газа — Арктик СПГ-2.

Напомним, НОВАТЭК находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами по Арктик СПГ-2 мощностью 19,8 млн тонн в год (для сравнения, мощность Ямал СПГ — 17,4 млн тонн). Первые поставки СПГ с проекта ожидаются в 2022 — 23 гг.

Мы считаем, что даже разработка нового проекта СПГ не повлияет на кредитный профиль компании. Так, долговая нагрузка остается низкой и составляет 0,44х Чистый долг/EBITDA. На счетах компании накоплено 55 млрд руб., что уже достаточно для выплаты дивидендов в 2018 г. (около 50 млрд руб., включая промежуточные дивиденды) и погашения краткосрочной задолженности в размере 2,2 млрд руб. Если схема финансирования Арктик СПГ-2 будет аналогична проекту Ямал СПГ, то, по нашим оценкам, НОВАТЭК вложит в проект около 3 млрд долл. собственных средств, что сопоставимо с его годовым свободным денежным потоком (150 млрд руб. в 2017 г.).

Поэтому мы полагаем, что долговая нагрузка компании будет оставаться относительно низкой.