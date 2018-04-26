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Telegram раздора: готовы ли Google с Amazon потерять Россию
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Telegram раздора: готовы ли Google с Amazon потерять Россию 

ФБА «Экономика сегодня» 39 минут назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Компании Amazon и Google, которые продолжают поддерживать мессенджер Telegram, подвергают риску своих российских пользователей, и здесь вопрос, готовы ли они лишиться этой аудитории, говорят эксперты ФБА "Экономика сегодня".
Переговоры Роскомнадзора с компанией Amazon по ситуации, связанной с блокировкой мессенджера Telegram, пока не дали результатов, при этом ведомство начало диалог с Google. Об этом заявили в РКН.
"Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам", — сказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
При этом "взаимодействие с Google становится более конструктивным, начат предметный диалог".
Ведомство провело встречу с представителями IT-индустрии по вопросам, связанным с ограничением доступа к Telegram.
"Как отметил в ходе встречи Субботин, Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления "Телеграм" IP-адресов для работы мессенджера в России в нарушение решения суда", — сообщили в РКН.
В ходе совещания было подчеркнуто, что согласно решению суда, обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования "Телеграм" в России возложены не только на Роскомнадзор, но на иные лица, в том числе хостинг-провайдеров.
Полной блокировке Telegram на территории России мешает то, что мессенджер обходит блокировки с помощью смены IP-адресов. В основном это происходит как раз на облачных сервисах Amazon Web Services и Google Cloud. Подобные действия создают проблемы и добропорядочным пользователям этих платформ. Требования перестать предоставлять услуги Telegram были направлены облачным сервисам сразу после решения суда об ограничении доступа к мессенджеру в России. Amazon и Google продолжает обеспечивать Telegram хостингом, что создает риски для них самих.

Кто кого

Здесь возникает правовая коллизия: Google и Amazon существуют в другой юрисдикции, где не действуют приказы РКН, поэтому и предоставляют свои услуги Telegram, говорит эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.
"Кроме того, у Telegram подписчики не только в России, а есть пользователи по всему миру, и Amazon и Google заботятся не только о российской аудитории, по этой причине и не блокируют мессенджер. Telegram, как я понимаю, готов к потере российских пользователей, сохранив остальную аудиторию. Другой вопрос, готовы ли Google с Amazon к тому же самому", — сказал эксперт.

Бьет по пользователям

Google непримиримо относится к любым блокировкам, их нынешняя позиция связана с тем, что они хотят посмотреть, как будет ситуация развиваться дальше, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"Ситуация больно бьет по пользователям, это определенно. И надеюсь, компании, которые размещаются на этих платформах, предпримут шаги, чтобы защитить своих клиентов и пользователей. Но в этом всем есть и плюс — компании после случившегося либо переехали на российские хостинги, либо предусмотрели каналы резервирования, чтобы такое больше не повторялось", — сказал эксперт.
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