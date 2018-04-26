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Петербургская компания подала иск о банкротстве связанного с Магомедовым пароходства
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Петербургская компания подала иск о банкротстве связанного с Магомедовым пароходства 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Управляющая компания «Арсагера» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Заявление опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Заявление подано 25 апреля. Дата предварительного рассмотрения не сообщается.
О планах обратиться в суд с заявлением о признании ДВМП банкротом управляющая компания сообщила 6 апреля, опубликовав соответствующее уведомление в Федресурсе. ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям серии БО-02, говорил «Интерфаксу» заместитель председателя правления истца Евгений Чистилин.
Собеседник агентства уточнял, что сумма задолженности предприятия составляет 2,7 млн рублей. «Решение принято в связи с отсутствием инициативы ДВМП о погашении задолженности, компания не платит», — говорил он.
В пресс-службе ДВМП, в свою очередь, утверждали, что требования УК «Арсагера» на 2,7 млн рублей «являются спорными» и пароходство продолжает оспаривать их в судебном порядке. «Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017 по РСБУ составляют 17,9 млрд руб., заявление о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствует действительности и носит провокационный характер», — подчеркивал представитель пресс-службы в беседе с агентством.
«Интерфакс» напоминает, что после «Арсагеры» о планах банкротить ДВМП уведомляли Промсельхозбанк и ООО «УК «Открытие».
Fesco — один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. Группе «Сумма», совладельцами которой являются Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед, принадлежит 32,5% акций головной компании холдинга — ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Еще 23,8% — у GHP Group, 17,4% — у TPG, 4,9% — у East Capital. Сейчас совладельцы группы арестованы по подозрению в хищении средств, выделенных государством на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
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