Петербургская компания подала иск о банкротстве связанного с Магомедовым пароходства

Заявление подано 25 апреля. Дата предварительного рассмотрения не сообщается.

О планах обратиться в суд с заявлением о признании ДВМП банкротом управляющая компания сообщила 6 апреля, опубликовав соответствующее уведомление в Федресурсе. ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям серии БО-02, говорил «Интерфаксу» заместитель председателя правления истца Евгений Чистилин

Собеседник агентства уточнял, что сумма задолженности предприятия составляет 2,7 млн рублей. «Решение принято в связи с отсутствием инициативы ДВМП о погашении задолженности, компания не платит», — говорил он.

В пресс-службе ДВМП, в свою очередь, утверждали, что требования УК «Арсагера» на 2,7 млн рублей «являются спорными» и пароходство продолжает оспаривать их в судебном порядке. «Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017 по РСБУ составляют 17,9 млрд руб., заявление о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствует действительности и носит провокационный характер», — подчеркивал представитель пресс-службы в беседе с агентством.