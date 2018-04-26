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Moody's ухудшило оценку собственной кредитоспособности «ДОМ.РФ» и подтвердило рейтинги
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Moody's ухудшило оценку собственной кредитоспособности «ДОМ.РФ» и подтвердило рейтинги 

Банки.ру 2 часа назад
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило базовую оценку кредитоспособности «ДОМ.РФ» (бывшего АИЖК) с «ba2» до «ba3» и подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента и рейтинги приоритетного необеспеченного долга на уровне «Ba1», краткосрочные рейтинги на уровне «Not Prime», долгосрочную и краткосрочную оценку риска контрагента — на уровнях «Ba1 (cr)» и «Not Prime (cr)» соответственно. По долгосрочным рейтингам сохранен «позитивный» прогноз. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's.
Как поясняется, ухудшение базовой оценки кредитоспособности организации связано с переходом под ее полный контроль банка «Российский Капитал», что ослабило консолидированные показатели кредитоспособности «ДОМ.РФ». Несмотря на хорошие показатели прибыли «ДОМ.РФ» по итогам 2017 года, его консолидированный показатель достаточности капитала снизился. В числе прочего новый уровень базовой оценки кредитоспособности «ДОМ.РФ» учитывает увеличение масштабов его прямых инвестиций в недвижимость и прямого кредитования строительной отрасли.
Подтверждение долгосрочных рейтингов «ДОМ.РФ» обусловлено его постепенно возрастающей ролью в развитии жилищного строительства и ипотечного рынка, которые остаются в числе приоритетных секторов для властей РФ. Результатом такого положения вещей являются очень высокая, по мнению аналитиков, вероятность господдержки и, соответственно, разница в две ступени между оценкой собственной кредитоспособности «ДОМ.РФ» и его рейтингом.
«Позитивный» прогноз по рейтингам «ДОМ.РФ» отражает такой же прогноз по суверенным рейтингам России.
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