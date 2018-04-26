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Убыток Nokia за I квартал сократился на 26%
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Убыток Nokia за I квартал сократился на 26% 

Прайм 1 час назад
Убыток финской Nokia Corp., одного из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала 2018 года составил 351 миллион евро, что на 26% меньше, чем за аналогичный период в 2017 году, говорится в отчетности компании.
Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,06 евро против убытка в 0,08 евро годом ранее. Прибыль от продаж снизилась на 8%, до 4,924 миллиарда евро.
Основываясь на заказах фирм, Nokia прогнозирует, что потребительский спрос на связь формата 5G в дальнейшем продолжит расти, особенно в Северной Америке, где ожидается начало запуска сети 5G ближе к концу года.
На объем продаж и прибыльность оказало негативное влияние снижение операционных показателей в Северной Америке, при этом компания ожидает значительного улучшения результатов в этом регионе во второй половине текущего года.
Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Компания была основана в 1865 году, ее штаб-квартира находится в финском городе Эспоо.
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