«Газпром» намерен до 2022 года увеличить запасы в Карском море на более чем 1 трлн кубометров

«Газпром» планирует прирост запасов на шельфе Карского моря в 2018 — 2021 годах в объеме более 1 трлн кубометров, говорится в корпоративном журнале «Газпром».

«Планируемый прирост запасов за 2018 — 2021 годы составит более 1 трлн кубометров газа», — отмечается в публикации.

В период 2018 — 2021 годов на шельфе Карского моря компания планирует построить восемь скважин, выполнить более 9 тыс. кв. км сейсморазведочных работ 3D на Нярмейском, Скуратовском, Амдерминском, Белоостровском, Западно-Шараповском участках.

Как отмечает компания, планы «Газпрома» в арктической зоне в первую очередь связаны с проведением ГРР на лицензионных участках, расположенных в Карском море. Строительство скважин в Баренцевом море предполагается после 2020 года.