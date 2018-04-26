Уход Наумовой из «Пятерочки» возобновил опасения по поводу перестановок в менеджменте, — Аналитики Альфа-банка

X5 (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $44,2/ГДР) вчера объявила о том, что гендиректор Пятерочки Ольга Наумова покинула свой пост. Мы считаем это событие негативным, так как оно может сигнализировать о некоторых внутренних проблемах в этом подразделении или в самой компании. Тем не менее, бумаги X5 по-прежнему являются нашей топ-акцией в российском розничном секторе. Учитывая их недооцененность и недавнюю коррекцию (акции подешевели на 8% после публикации операционных результатов за 1К18 с отрицательным LfL-трафиком в гипермаркетах и дискаунтерах, тогда как индекс РТС не изменился), мы считаем текущие уровни привлекательными для покупки. Мы также считаем, что включение акций в расчетную базу индекса MSCI в мае 2018 г. поддержит котировки технически. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА.

Сегодня на телефонной конференции по финансовым результатам за 1К18 гендиректор X5 Игорь Шехтерман ответит на вопросы, связанные с уходом Ольги Наумовой.

X5: обзор финансовых результатов за 1К18: слабые, но соответствуют прогнозу; НЕГАТИВНО

X5 (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $44,2/ГДР) представила финансовые результаты за 1К18 и проведет сегодня телефонную конференцию.

Выручка. Выручка выросла на 20% г/г до 351,5 млрд руб., что соответствует консенсус-прогнозу и ранее объявленным операционным цифрам.

Рентабельность. Валовая прибыль за 1К18 выросла на 18% до 83,6 млрд руб. при снижении рентабельности на 0,3 п. п. до 23,8% на фоне роста доли региональных магазинов и увеличения порчи свежих продуктов питания в ассортименте. Скорректированная EBITDA понизилась на 2% г/г до 22,2 млрд руб., что соответствует нашему прогнозу и на 4% ниже консенсус-прогноза. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 6,3% (-1,4 п. п. г/г), что соответствует нашему прогнозу и на 0,2 п.п. ниже консенсус-прогноза. Снижение рентабельности EBITDA было следствием роста общих, коммерческих и административных расходов (на фоне роста расходов на персонал, аренду и коммунальных расходов) ввиду регионального расширения компании и большого числа незрелых магазинов. Чистая прибыль снизилась на 33% до 5,6 млрд руб., что на 2% ниже нашего прогноза и на 18% ниже оценки рынка.

Эффект на акции. Отчетность оказалась слабой, но соответствует нашему прогнозу. Рынок уже негативно отреагировал на нее и на уход Ольги Наумовой. Мы считаем, что сейчас хороший момент для покупки на текущих уровнях котировок и считаем акции привлекательными в долгосрочной перспективе. Включение их в расчетную базу индекса MSCI может стать краткосрочным катализатором.