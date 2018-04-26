Банк «Таврический» приступил к выпуску карт платежной системы «Мир» 

Банк «Таврический» предлагает оформить карты «Мир» и «Мир Пенсионная». Стоимость «Мир Классическая» составляет 200 рублей в год. Плата за СМС-информирование взимается в размере 30 рублей в месяц.
Плата за выпуск и обслуживание карты «Мир Пенсионная» отсутствует. На остаток средств на картсчете начисляется 5,5% годовых. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
Продуктовый виджет
Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается. В банкоматах сторонних банков снятие до 10 тыс. рублей в месяц (20 тыс. рублей по «Мир Пенсионная) также осуществляется бесплатно, свыше указанной суммы составляет 1%, мин. 100 рублей, в кассах — 2%, мин. 200 рублей.
Срок действия карт — три года.
»Карты оснащены бесконтактной технологией оплаты покупок. Также следует отметить, что при оформлении карты «Мир Пенсионная» требуется предъявление документа, подтверждающего право на получение пенсии», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.