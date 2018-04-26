Банк «Таврический» приступил к выпуску карт платежной системы «Мир»

Банк «Таврический» предлагает оформить карты «Мир» и «Мир Пенсионная». Стоимость «Мир Классическая» составляет 200 рублей в год. Плата за СМС-информирование взимается в размере 30 рублей в месяц.

Плата за выпуск и обслуживание карты «Мир Пенсионная» отсутствует. На остаток средств на картсчете начисляется 5,5% годовых. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.

Продуктовый виджет

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается. В банкоматах сторонних банков снятие до 10 тыс. рублей в месяц (20 тыс. рублей по «Мир Пенсионная) также осуществляется бесплатно, свыше указанной суммы составляет 1%, мин. 100 рублей, в кассах — 2%, мин. 200 рублей.

Срок действия карт — три года.