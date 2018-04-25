Транзит или война. Украина оценила последствия разрыва контрактов с «Газпромом»

Прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины грозит полномасштабным вооруженным конфликтом между Москвой и Киевом. Об этом заявили сразу несколько украинских политиков после того, как заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что Москва ни при каких условиях не продлит транзитный контракт, срок действия которого истекает в 2019 году.

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается», — заявил в эфире телеканала «112 Украина» коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко . Эту мысль Киев и доносит до европейских политиков, которые «должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», указал Витренко.

Представителя газовой отрасли поддержал депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко . «Самое страшное то, что когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз», — сказал он в телеэфире, комментируя проект «Северный поток — 2». Геращенко призвал США «образумить» европейские страны, поддерживающие проект, и ввести санкции в отношении компаний, которые стремятся стать подрядчиками нового газопровода. Политик добавил, что без доходов от транзита газа украинская газотранспортная система «превратится в металлолом». Киев оценивает ущерб от остановки транзита в $3 млрд (3% ВВП).

Транзит и контракты

Накануне, 24 апреля, зампред правления «Газпрома» Александр Медведев пообещал, что газовый монополист ни при каких обстоятельствах не продлит контракт с Киевом на транзит газа, истекающий после 2019 год. «Текущий контракт ни при каких условиях, даже при смене Солнца и Луны, продлеваться не будет. Контракт по транзиту через Украину продлен не будет, но это не значит, что транзита не будет», — заявил он на конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект» в Берлине.

Медведев напомнил, что почти два года назад президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» провести с «Нафтогазом» переговоры по транзиту через территорию Украину по истечении контракта. Но никаких переговоров о будущем транзита пока не ведется, а лишь проводятся консультации по возможным объемам и условиям транзита. «Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения», — заявил зампред «Газпрома».

В «Газпроме» не видят экономической целесообразности в действующих контрактах с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. 2 марта глава правления российского газового монополиста Алексей Миллер сообщил о решении расторгнуть эти контракты. Такой стала реакция российской компании на решение Стокгольмского арбитража, удовлетворившего требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на транзит газа на $4,673 млрд (с учетом встречных требований «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд).

Миллер отметил, что своим решением Стокгольмский арбитраж существенно нарушил баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры, по словам главы «Газпрома», аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для „Газпрома“ является экономически нецелесообразным и невыгодным. „Газпром“ вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК „Нафтогаз Украины“ на поставку и транзит газа», — заявил Миллер.

Транзит и «Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) предполагает строительство к 2019 году двух ниток магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Протяженность нового газопровода — 1220 км. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд

Новый проект призван расширить возможности действующего газопровода «Северный поток», идущего в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии Польши . Пропускная способность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. С учетом газопровода «Северный поток» Россия сможет экспортировать в Германию до 110 млрд куб. м газа. Стоимость прокачки газа по новому маршруту в 1,6 раза ниже издержек, который «Газпром» несет при транзите через территорию Украины.

Одной из самых заинтересованных в газопроводах из России по дну Балтийского моря стран является Германия. Две немецкие компании — Wintershall и Uniper — вместе с французской ENGIE, австрийской OMV и нидерландско-британской Royal Dutch Shell в апреле 2017 года подписали соглашение о финансировании 50% проекта «Северный поток — 2».

Германия также стала первой из пяти стран, выдавшей все необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2». 31 января 2018 года это сделало Горное ведомство Штральзунда (было одобрено строительство 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии). 27 марта разрешение на строительство 30-километрового участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны в Балтийском море выдало Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH).

Дании. Также оба необходимых разрешения на строительство газопровода в своих водах выдала Финляндия . Сейчас процедуры по выдаче разрешений на «Северный поток — 2» проходят еще в трех странах, в водах которых будет проложен газопровод, — России, Швеции

В Киеве резко критикуют заинтересованность этих стран в новом проекте. «Извините за резкие слова, но „Северный поток-2“ — это политическая взятка за лояльность к России в том, чтобы организовать экономическую и энергетическую блокаду против Украины и нанести нам мощный ущерб», — заявил 8 апреля президент Украины Петр Порошенко

Дружба и цены

В 2017 году «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 8,4% до 194,4 млрд куб. м (объем транзита российского газа через территорию Украины сегодня составляет 94 млрд куб. м). Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы непрерывно растет с 2012 года, за пять лет увеличилась на 9 процентных пункта и достигла 34,7%. Доля России в импорте газа в Европу превышает 60%.

При этом, отмечает агентство, средняя цена на российских газ для Германии одна из самых низких — $192 за 1000 куб. м (ниже платит только Великобритания — $174 за 1000 куб. м, что объясняется тем, что страна производит большую часть потребляемого топлива). Франция платит $199, Италия — $207 и Австрия — $209 за 1000 куб. м газа.