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Новак: ОПЕК+ в июне рассмотрит альтернативный текущему целевой ориентир для сделки
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Новак: ОПЕК+ в июне рассмотрит альтернативный текущему целевой ориентир для сделки 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Альтернативным индикатором для сделки ОПЕК+ может стать индикатор суточного покрытия мирового потребления, сказал в эфире РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
"Есть разные критерии: один из них — снижение до уровня среднего пятилетнего значения (применяется сейчас — прим. ред.), другой — количество дней, в течение которых могут быть использованы эти запасы", — сообщил Новак.
Актуальность различных подходов будет оценена на заседании ОПЕК+ 22 июня. Министерский мониторинговый комитет на заседании 20 апреля в Джидде уже дал поручение техническому подкомитету проанализировать различные критерии и представить их в июне.
Страны ОПЕК+ сокращают добычу с начала 2017 года с целью снижения мировых излишков коммерческих запасов нефти. По данным мониторинга ОПЕК, за то время показатель удалось снизить на 300 млн баррелей, и по состоянию на конец марта излишки превышали средний за пять лет уровень запасов нефти всего на 12 млн баррелей.
Ряд наблюдателей, в том числе МЭА, задавались вопросом, стоит ли продолжать сделку, которая заключена до конца 2018 года, если цель соглашения почти достигнута.
Индикатор суточного покрытия спроса — это количество дней, на которые хватит текущих запасов нефти при нормальных темпах потребления. К примеру, по данным МЭА, коммерческие запасы развитых стран в марте составляли 2,84 млрд баррелей, при этом суточное потребление нефти в мире шло темпами около 100 млн баррелей в сутки.
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