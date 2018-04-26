Новак: ОПЕК+ в июне рассмотрит альтернативный текущему целевой ориентир для сделки

"Есть разные критерии: один из них — снижение до уровня среднего пятилетнего значения (применяется сейчас — прим. ред.), другой — количество дней, в течение которых могут быть использованы эти запасы", — сообщил Новак.

Актуальность различных подходов будет оценена на заседании ОПЕК+ 22 июня. Министерский мониторинговый комитет на заседании 20 апреля в Джидде уже дал поручение техническому подкомитету проанализировать различные критерии и представить их в июне.

Страны ОПЕК+ сокращают добычу с начала 2017 года с целью снижения мировых излишков коммерческих запасов нефти. По данным мониторинга ОПЕК, за то время показатель удалось снизить на 300 млн баррелей, и по состоянию на конец марта излишки превышали средний за пять лет уровень запасов нефти всего на 12 млн баррелей.

Ряд наблюдателей, в том числе МЭА , задавались вопросом, стоит ли продолжать сделку, которая заключена до конца 2018 года, если цель соглашения почти достигнута.

Индикатор суточного покрытия спроса — это количество дней, на которые хватит текущих запасов нефти при нормальных темпах потребления. К примеру, по данным МЭА, коммерческие запасы развитых стран в марте составляли 2,84 млрд баррелей, при этом суточное потребление нефти в мире шло темпами около 100 млн баррелей в сутки.