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«Газпром» намерен увеличить добычу на Бованенкове до 115 млрд кубометров в год в 2022 году
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«Газпром» намерен увеличить добычу на Бованенкове до 115 млрд кубометров в год в 2022 году 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» намерен увеличить добычу на Бованенковском месторождении на Ямале до 115 млрд кубометров в год в 2022 году, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпрома» заместитель председателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.
«В нынешнем году запланирован ввод в эксплуатацию УКПГ-3 (установка комплексной подготовки газа. — RNS) производительностью 30 млрд кубометров ежегодно, дожимную компрессорную станцию (I очередь) на УКПГ-3 мощностью 125 МВт и 83 скважины. Всего на сеноман-аптских залежах Бованенковского месторождения будет работать три газовых промысла, суммарная годовая проектная производительность которых составит 115 млрд кубометров газа с выходом на указанный уровень добычи в 2022 году», — отметил он.
По словам Маркелова, в 2016 году и в начале 2017 года «Газпром» ввел в эксплуатацию дополнительные мощности, увеличив максимальную суточную производственную мощность Бованенковского месторождения с 218 млн кубометров до 264 млн кубометров.
В настоящее время на месторождении в работе находятся УКПГ-1 и УКПГ-2 (1-й и 2-й модули) суммарной производительностью 90 млрд кубометров в год. Действующий фонд скважин по состоянию на начало 2018 года составляет 404 единицы.
В минувшем году на Бованенковском месторождении было добыто 82,8 млрд кубометров газа.
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