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ВЭБ увеличил убыток в 2017 году почти в 2,6 раза — до 287,7 млрд рублей
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ВЭБ увеличил убыток в 2017 году почти в 2,6 раза — до 287,7 млрд рублей 

Rambler News Service 56 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Убыток ВЭБа по МСФО вырос в 2017 году до 287,7 млрд руб., сообщил банк.
«Досоздание резервов в рамках трансформации старого кредитного портфеля стало причиной убытка за 2017 год в размере 287,7 млрд руб. по сравнению с величиной убытка 2016 года в 111,9 млрд руб.», — говорится в сообщении ВЭБа.
Капитал банка на конец 2017 года составил 395,7 млрд руб. Коэффициент достаточности капитала ВЭБа составил 10,8% по итогам 2017 года.
Активы банка уменьшились на 5,5% (-197,4 млрд руб.) до 3,38 трлн руб. в 2017 году.
ВЭБ отмечает по итогам 2017 года существенное снижение в обязательствах доли задолженности перед западными банками и инвесторами по еврооблигациям — на 186 млрд руб. с 44% до 33%.
«Данные источники фондирования были компенсированы субсидией из федерального бюджета в уставный капитал в виде имущественного взноса Российской Федерацией в размере 103,4 млрд руб., а также были замещены средствами, привлеченными как на внутреннем, так и на новых для Внешэкономбанка рынках капитала», — поясняет ВЭБ.
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