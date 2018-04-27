ВЭБ увеличил убыток в 2017 году почти в 2,6 раза — до 287,7 млрд рублей

Убыток ВЭБа по МСФО вырос в 2017 году до 287,7 млрд руб., сообщил банк.

«Досоздание резервов в рамках трансформации старого кредитного портфеля стало причиной убытка за 2017 год в размере 287,7 млрд руб. по сравнению с величиной убытка 2016 года в 111,9 млрд руб.», — говорится в сообщении ВЭБа.

Капитал банка на конец 2017 года составил 395,7 млрд руб. Коэффициент достаточности капитала ВЭБа составил 10,8% по итогам 2017 года.

Активы банка уменьшились на 5,5% (-197,4 млрд руб.) до 3,38 трлн руб. в 2017 году.

ВЭБ отмечает по итогам 2017 года существенное снижение в обязательствах доли задолженности перед западными банками и инвесторами по еврооблигациям — на 186 млрд руб. с 44% до 33%.