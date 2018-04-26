ВЭБ предоставит 2 млрд рублей на реконструкцию трассы М-4 от Ростова-на-Дону до Краснодара 

ВЭБ и «Дорожно-инвестиционная компания» (ДИК) подписали кредитное соглашение по финансированию проекта реконструкции и эксплуатации участков автомобильной дороги М-4 «Дон», а также соглашение с госкомпанией «Автодор» по проекту, сообщили в госкомпании.
Проект предполагает комплексное обустройство, реконструкцию, содержание и эксплуатацию на платной основе федеральной автодороги М-4 на участке от Ростова-на-Дону до Краснодара протяженностью 228 км. Общая стоимость проекта составляет 5,549 млрд руб.
«ВЭБ предоставит на этот проект более 2 млрд руб. на срок до 2027 года. Решение о финансировании проекта принято Внешэкономбанком в январе 2018 года. Транспортная инфраструктура и в частности автомобильная инфраструктура, а также платные дороги входят в фокус инвестиций Внешэкономбанка», — сказал первый заместитель председателя Внешэкономбанка Дмитрий Курдюков, его слова приводит компания.
Проект реализуется на основе долгосрочного операторского соглашения между «Автодором» и ДИК (проектная компания, акционерами которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и привлеченные РФПИ иностранные инвесторы).