Суд отложил на 14 мая иск ВЭБа к сооснователю «Донстроя» Блажко

Как пояснил в суде представитель ВЭБа, Блажко выступил поручителем компаний ООО «Центр аналитических проектов», ООО «Фирма Диорит» и ООО «Солинг» по кредитам, выданным этим компаниям в 2007 году. После того как заемщики не исполнили свои обязательства, банк предъявил требования к поручителю.

Суд в четверг привлек к делу в качестве третьих лиц еще двоих поручителей — компании «Комплекс Строй» и «Строй Комплекс», в связи с чем отложил слушания. Ранее в суд поступило ходатайство истца об увеличении размера исковых требований. Новая сумма иска на заседании не называлась.

В производстве столичного арбитража в настоящее время находится и дело о банкротстве Блажко, возбужденное по заявлению банка «Российский капитал» , который позже уступил свое право требования Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Проверка обоснованности заявления АСВ о банкротстве известного девелопера назначена на 16 мая. На заседании в марте представитель Блажко заявил о намерении урегулировать спор миром. По его словам, должник обладает достаточным имуществом и рассчитывает договориться о рассрочке погашения долга.

Блажко, владелец компании «Горн девелопмент», известен как основатель крупной девелоперской компании «Донстрой», из капитала которой он вышел после кризиса 2008 года. Другая компания Блажко — «Нордстар Девелопмент» — была признана банкротом летом 2017 года.