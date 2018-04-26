«Норникель» увеличил производство никеля в I квартале на 1% — до 54,06 тыс. тонн

Горно-металлургическая компания (ГМК) «Норильский никель» в I квартале 2018 года увеличила производство никеля на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 54,06 тыс. тонн, говорится в материалах компании.

Объем производства никеля из собственного сырья за отчетный период увеличился на 8% — до 53,22 тыс. тонн.

«Увеличение производства было связано с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала, в связи с реконфигурацией производства и перераспределением выпуска товарного никеля на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta», — отмечает компания.

В I квартале 2018 года производство меди увеличилось на 18% — до 111,59 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья увеличилось на 22% — до 111,51 тыс. тонн.

Производство палладия за отчетный период увеличилось на 6%, до 583 тыс. унций, платины — увеличилось на 6%, до 138 тыс. унций.