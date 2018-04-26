«Норникель» увеличил производство меди на 18% по итогам первого квартала

"Норникель" опубликовал предварительные производственные результаты за первый квартал 2018 года. Общий объем производства меди в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18% до 112 тыс. тонн, говорится в сообщении компании. При этом производство меди из собственного сырья увеличилось на 22%.

Объем производства никеля в первом квартале 2018 года составил 54 тыс. тонн, (+1%). При этом объем производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. В компании отмечают, что увеличение производства никеля из собственного сырья было связано с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала, в также в связи с реконфигурацией производства и перераспределением выпуска товарного никеля на Кольскую ГМК и финскую дочку компании Norilsk Nickel Harjavalta.

Палладий и платина в первом квартале производились только из российского сырья, их объемы выросли по сравнению с 1 кв. 2017 г. и составили 583 тыс. унций (+6%) и 138 тыс. унций (+6%), соответственно. В компании объясняют что производство металлов платиновой группы из сырья третьих лиц было прекращено из-за практической приостановки переработки такого сырья на финском заводе Norilsk Nickel Harjavalta.

"В целом, мы подтверждаем прогноз производства на 2018 год из собственного сырья на прежнем уровне, — первый-вице-президент Норникеля Сергей Дяченко , — Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей и нормализации незавершенного производства в прошлом году мы завершили первый квартал этого года ростом производства по всем основным металлам. В дополнение к этому, в текущем году мы продолжили активную переработку медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех» . В результате, производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8-22%относительно аналогичного периода прошлого года. Рафинировочный завод в ФинляндииNorilsk Nickel Harjavalta был практически на 100% загружен собственным российскимсырьем компании. В апреле этого года Быстринский ГОК осуществил первую поставку китайским покупателям медного концентрата, полученного в процессе пуско-наладочных работ, задачей которых является выход на технологические показатели. "