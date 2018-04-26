ФТС к концу апреля перечислила в бюджет более 1,5 трлн руб

"Мы уже преодолели планку в 1,5 триллиона (рублей — ред.)", — сообщил он, отвечая на вопрос об объеме перечислений на конец апреля.

По итогам первого квартала сумма перечислений таможенных платежей в федеральный бюджет составляла 1,194 триллиона рублей, в том числе за март — 447,5 миллиарда рублей.

Максимов добавил, что план по объему перечислений на 2018 год может быть пересмотрен в сторону увеличения с нынешних 4,813 триллиона рублей.