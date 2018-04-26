Фора-Банк снизил ставки по кредитным картам

Фора-Банк понизил ставки за использование кредитного лимита по некоторым картам на 1 процентный пункт.

Так, по «Все включено» Gold ставка составила 23,7%, а по карте «Щедрое солнце» — 27,7% годовых. Кредит по картам с льготным периодом предоставляется под 28,7% по классической и 24,7% годовых — по «золотой».

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Екатерина Марцукова. «Снижение ставок по кредиту — всегда положительный момент для клиентов. Отмечу также, что банк устанавливает единую ставку на все виды операций. Таким образом, ставки на снятие наличных у банка немного ниже, чем в среднем по рынку», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Одновременно с этим по картам, предусматривающим платное предоставление услуги СМС-информирования, банк повысил ежемесячную комиссию с 50 до 59 рублей.

Кредитный лимит может составлять до 35 до 300 тыс. рублей в зависимости от выбранной карты, размер минимального платежа 5% от суммы долга, минимум 300 рублей.