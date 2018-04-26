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Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона в январе-феврале выросла на 0,5%
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Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона в январе-феврале выросла на 0,5% 

Прайм 1 час назад
Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за январь — февраль 2018 года выросла на 0,5%, до 3 649 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Увеличение произошло за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.03.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 7,2% (4,7% — на 01.03.2017).
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