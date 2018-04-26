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«Газпром» планирует запустить Харасавэйское месторождение на Ямале в 2024 году
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«Газпром» планирует запустить Харасавэйское месторождение на Ямале в 2024 году 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» планирует ввести в эксплуатацию Харасавэйское месторождение на Ямале в 2024 году, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» заместитель председателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.
«Ввод в эксплуатацию сеноман-аптских залежей Харасавэйского месторождения планируется в 2024 году», — сказал он.
Ранее Маркелов заявлял, что ввод в эксплуатацию месторождения состоится не ранее 2024 года.
Харасавэйское месторождение, наряду с Бованенковским и Крузенштернским месторождениями, входит в Бованенковскую промышленную зону «Газпрома», валовая добыча которой оценивается в 217 млрд кубометров газа и 4 млн тонн стабильного конденсата в год.
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