В России доля суррогатного топлива упала в 2 раза

«В дальнейшем мы продолжим внедрять новые контрольные инструменты. Речь идет о внезапных проверках путем „контрольной закупки“, — сказал Алексей Абрамов . — Еще один инструмент — экспресс-анализаторы качества топлива, которые уже поступают на вооружение в территориальные управления Росстандарта».

Приборы для экспресс-теста качества топлива уже поступают в управления Росстандарта

В конце января на базе Волжского НИИ углеводородного сырья прошло тестирование этого прибора. По его итогам принято решение о возможности применения экспресс-устройства после его доработки и опытной эксплуатации для предварительного контроля качества, говорится в материалах агентства. Прибор определяет ключевые физико-химические свойства топлива: октановое число, цетановое число, массовую долю серы, наличие металлов. Несоответствие состава топлива техрегламенту станет поводом для полной проверки в лабораторных условиях.

В первую очередь пользу должны приносить превентивные меры. За это выступают в том числе минпромторг Федеральная антимонопольная служба . Однако эти меры должны быть достаточно жесткими, чтобы производителям было экономически неэффективно идти на обман потребителей. Одна из них — принятый в прошлом году закон об оборотных штрафах, который заработал в начале этого года. При впервые выявленном нарушении закон предусматривает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за прошедший календарный год, при повторном нарушении — уже три процента и вероятную заморозку работы заправки на срок до 90 дней.

4 миллиона рублей оборотных штрафов выписано в апреле за суррогатное топливо

В некоторых федеральных округах нарушения при продаже топлива встречаются в 30-40 процентах проверок, в Центральном округе таковых в прошлом году оказалось чуть менее 17 процентов при исследовании качества нефтепродуктов, рассказывала в середине марта руководитель Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта Марина Калинникова. Сумма наложенных штрафов за апрель составила около четырех миллионов рублей, уточнил Алексей Абрамов, при этом средний «чек» штрафа по сравнению с прошлым годом вырос в десять раз — до более чем 600 тысяч рублей.