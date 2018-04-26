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В России доля суррогатного топлива упала в 2 раза
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В России доля суррогатного топлива упала в 2 раза 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«В дальнейшем мы продолжим внедрять новые контрольные инструменты. Речь идет о внезапных проверках путем „контрольной закупки“, — сказал Алексей Абрамов. — Еще один инструмент — экспресс-анализаторы качества топлива, которые уже поступают на вооружение в территориальные управления Росстандарта».
Приборы для экспресс-теста качества топлива уже поступают в управления Росстандарта
В конце января на базе Волжского НИИ углеводородного сырья прошло тестирование этого прибора. По его итогам принято решение о возможности применения экспресс-устройства после его доработки и опытной эксплуатации для предварительного контроля качества, говорится в материалах агентства. Прибор определяет ключевые физико-химические свойства топлива: октановое число, цетановое число, массовую долю серы, наличие металлов. Несоответствие состава топлива техрегламенту станет поводом для полной проверки в лабораторных условиях.
В первую очередь пользу должны приносить превентивные меры. За это выступают в том числе минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. Однако эти меры должны быть достаточно жесткими, чтобы производителям было экономически неэффективно идти на обман потребителей. Одна из них — принятый в прошлом году закон об оборотных штрафах, который заработал в начале этого года. При впервые выявленном нарушении закон предусматривает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за прошедший календарный год, при повторном нарушении — уже три процента и вероятную заморозку работы заправки на срок до 90 дней.
4 миллиона рублей оборотных штрафов выписано в апреле за суррогатное топливо
В некоторых федеральных округах нарушения при продаже топлива встречаются в 30-40 процентах проверок, в Центральном округе таковых в прошлом году оказалось чуть менее 17 процентов при исследовании качества нефтепродуктов, рассказывала в середине марта руководитель Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта Марина Калинникова. Сумма наложенных штрафов за апрель составила около четырех миллионов рублей, уточнил Алексей Абрамов, при этом средний «чек» штрафа по сравнению с прошлым годом вырос в десять раз — до более чем 600 тысяч рублей.
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