Ещё
СП «Газпрома» и Petrovietnam сохранило добычу газа в 2017 году на уровне двух млрд кубометров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СП «Газпрома» и Petrovietnam сохранило добычу газа в 2017 году на уровне двух млрд кубометров 

Rambler News Service 37 минут назад
Компания Bien Dong, совместное предприятие «Газпрома» и Petrovietnam, сохранила добычу газа во Вьетнаме в 2017 году на уровне предыдущего года — 2 млрд кубометров, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов. Добыча газового конденсата составила конденсата — 465,9 тыс. тонн.
«В 2016 году добыча газа по проекту вышла на проектную «полку» и составляет 2 млрд кубометров ежегодно. Соответственно, в 2017 году добыча природного газа составила 2 млрд кубометров, а конденсата — 465,9 тыс. тонн», — отметил он.
По словам Маркелова, по состоянию на начало 2018 года накопленная добыча составила 8 млрд кубометров газа и 1,903 млн тонн конденсата. Доля поставленного газа в общем объеме добытого во Вьетнаме в 2017 году природного газа составила 20,8%.
На ближайшие годы добыча газа по проекту предполагается на уровне 2 млрд кубометров в год, добыча конденсата в текущем году планируется в объеме 359,4 тыс. тонн (из них доля группы «Газпром» составит 815 млн кубометров газа и 88,4 тыс. тонн газового конденсата).
Газ поставляется потребителям на юге Вьетнама по газопроводу Nam Con Son-1, а конденсат транспортируется на плавучее нефтехранилище.
Добыча природного газа и газового конденсата во Вьетнаме в рамках СП Bien Dong ведется на месторождениях Мок Тинь и Хай Тхать в пределах блоков № 05-2, № 05-3 в южной части вьетнамского шельфа. Проект по освоению этих месторождений реализуется в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), в которых «Газпром» через Gazprom International владеет 49% долей. Оставшиеся 51% принадлежат Petrovietnam.
Rambler News Service: последние новости
«М.Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо» Росстандарт подготовит «чёрный список» производителей некачественной продукции Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале сократилась на 32,6% — до 5,63 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США82
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель226
Назван доход говорившей с Путиным звезды27
Глава МЧС ответил Михалкову248
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»134
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение