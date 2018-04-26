СП «Газпрома» и Petrovietnam сохранило добычу газа в 2017 году на уровне двух млрд кубометров

Компания Bien Dong, совместное предприятие «Газпрома» и Petrovietnam, сохранила добычу газа во Вьетнаме в 2017 году на уровне предыдущего года — 2 млрд кубометров, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов . Добыча газового конденсата составила конденсата — 465,9 тыс. тонн.

«В 2016 году добыча газа по проекту вышла на проектную «полку» и составляет 2 млрд кубометров ежегодно. Соответственно, в 2017 году добыча природного газа составила 2 млрд кубометров, а конденсата — 465,9 тыс. тонн», — отметил он.

По словам Маркелова, по состоянию на начало 2018 года накопленная добыча составила 8 млрд кубометров газа и 1,903 млн тонн конденсата. Доля поставленного газа в общем объеме добытого во Вьетнаме в 2017 году природного газа составила 20,8%.

На ближайшие годы добыча газа по проекту предполагается на уровне 2 млрд кубометров в год, добыча конденсата в текущем году планируется в объеме 359,4 тыс. тонн (из них доля группы «Газпром» составит 815 млн кубометров газа и 88,4 тыс. тонн газового конденсата).

Газ поставляется потребителям на юге Вьетнама по газопроводу Nam Con Son-1, а конденсат транспортируется на плавучее нефтехранилище.

Добыча природного газа и газового конденсата во Вьетнаме в рамках СП Bien Dong ведется на месторождениях Мок Тинь и Хай Тхать в пределах блоков № 05-2, № 05-3 в южной части вьетнамского шельфа. Проект по освоению этих месторождений реализуется в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), в которых «Газпром» через Gazprom International владеет 49% долей. Оставшиеся 51% принадлежат Petrovietnam.