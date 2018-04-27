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«Россети» надеются в 2018 году завершить прием на свой баланс сетевых активов Минобороны
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«Россети» надеются в 2018 году завершить прием на свой баланс сетевых активов Минобороны 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Электросетевой холдинг «Россети» рассчитывает завершить в 2018 году прием на свой баланс сетевых активов Минобороны РФ. Об этом сообщил журналистам глава «Россетей» Павел Ливинский в ходе Всероссийского совещания «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017-2018».
"Оценку делаем активов, как будет — сядем окончательно с Минобороны, договоримся, надеюсь. В этом году, я думаю, сделаем, обязаны сделать. Но это наше пожелание", — сказал он.
Бывший глава «Россетей» Олег Бударгин в прошлом году заявлял, что компания ведет переговоры с Минобороны о передаче активов «Оборонэнерго» под управление компании, при этом обсуждается как вариант выкупа, так и совместное управление. Он отмечал, что решение о передаче должно быть принято к 1 июля 2017 года, чтобы «Россети» смогли подготовить электросети к прохождению осенне-зимнего периода. Однако передача к этому сроку ее состоялась.
Общий долг Минобороны перед «Россетями» по состоянию на декабрь 2016 года составлял 5 млрд рублей. Ресурсоснабжающим организациям на середину апреля 2017 года предприятия Минобороны задолжали 36 млрд рублей. Более свежие оценки задолженности Минобороны перед «Россетями» не назывались.
Консолидация сетевого комплекса, снабжающего электроэнергией объекты Минобороны РФ, на балансе компании «Россети» позволит повысить надежность потребителей и сократит издержки для сетевых организаций.
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