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«Газпром» планирует увеличить запасы газа Тамбейского кластера на 670 млрд кубометров
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«Газпром» планирует увеличить запасы газа Тамбейского кластера на 670 млрд кубометров 

Rambler News Service 27 минут назад
«Газпром» планирует в ближайшие годы прирост запасов Тамбейской группы месторождений на Ямале на 670 млрд кубометров газа и 100 млн тонн газового конденсата, говорится в корпоративном журнале «Газпром».
«Всего по данному газоносному комплексу в ближайшие годы планируется прирастить порядка 670 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата», — говорится в публикации.
В настоящее время на месторождениях Тамбейской группы продолжаются ГРР, в том числе на юрский нефтегазоносный комплекс. В 2018 году планируется закончить строительство четырех разведочных скважин.
Текущие извлекаемые запасы углеводородов месторождений Тамбейской группы по сумме промышленных категорий по состоянию на начало 2018 года составляю 7,7 трлн кубометров газа, 599,2 млн тонн газового конденсата и 29,7 млн тонн нефти.
В 2017 году при анализе новой геологической информации было установлено, что геологические объекты на Западно-Тамбейском, Северо-Тамбейском и Тасийском лицензионных участках, ранее считавшиеся отдельными месторождениями, представляют собой единое месторождение — Тамбейское.
В Тамбейский кластер «Газпрома» входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский и Тасийский участки.
Ранее «Газпром» заявлял, что компания определится с вариантами разработки Тамбейского кластера в течение двух лет.
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