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Кабмин ужесточил требования к банкам, открывающим счета на капремонт жилья
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Кабмин ужесточил требования к банкам, открывающим счета на капремонт жилья 

РИА Недвижимость 26 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ ужесточило требования к банкам, в которых может быть открыт специальный счет для перечисления средств на капремонт многоквартирных домов, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
"Действие положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором распространено в том числе на случаи открытия специального счета для формирования фонда капитального ремонта. Скорректированы требования к банкам, которые могут участвовать в конкурсном отборе", — говорится в справке к документу.
Установлено, что в конкурсе могут принимать участие банки РФ, в том числе входящие в одну банковскую группу или один банковский холдинг, у которых размер собственных средств (капитала) должен быть не менее 250 миллиардов рублей.
Кроме того, необходимо наличие кредитного рейтинга не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) или кредитного рейтинга не ниже уровня «ruА+» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».
При этом ранее специальный счет мог быть открыт в банках РФ, величина собственных средств (капитала) которых составлял не менее 20 миллиардов рублей.
РИА Недвижимость: последние новости
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