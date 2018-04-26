Кабмин ужесточил требования к банкам, открывающим счета на капремонт жилья

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости /Прайм. Правительство РФ ужесточило требования к банкам, в которых может быть открыт специальный счет для перечисления средств на капремонт многоквартирных домов, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Действие положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором распространено в том числе на случаи открытия специального счета для формирования фонда капитального ремонта. Скорректированы требования к банкам, которые могут участвовать в конкурсном отборе", — говорится в справке к документу.

Установлено, что в конкурсе могут принимать участие банки РФ , в том числе входящие в одну банковскую группу или один банковский холдинг, у которых размер собственных средств (капитала) должен быть не менее 250 миллиардов рублей.

Кроме того, необходимо наличие кредитного рейтинга не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) или кредитного рейтинга не ниже уровня «ruА+» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».

При этом ранее специальный счет мог быть открыт в банках РФ, величина собственных средств (капитала) которых составлял не менее 20 миллиардов рублей.