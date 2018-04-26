Минфину не понравился законопроект об офшорах в Калининграде

Чиновники отметили, что законопроект был предоставлен без необходимых документов. В частности, отсутствовали пояснительные записки и финансово-экономические обоснования. Отсутствие данных документов не позволяет по делу оценить риск, если закон будет принят.

Также в законопроекте учитывается создание федеральных органов исполнительной власти в офшорах, но ничего не говорится о создании специального подразделения Банка России по контролю и надзору за финансовыми организациями.

«Учитывая межтерриториальный характер финансовой деятельности, полагаем, что регистрация финансовой организации, в частности, страховой, в качестве международной компании, имеющей предусмотренные законопроектами налоговые и иные льготы, создаст ей необоснованные конкурентные преимущества по отношению к финансовым организациям, зарегистрированным на иных территориях РФ », — приводит издание цитату письма Министерства финансов.

Также Минфин усмотрел несоответствие проводимой налоговой и бюджетной политике в освобождении международных компаний от предоставления необходимой информации в налоговые органы и исключении их из числа налогоплательщиков по земельному налогу.

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