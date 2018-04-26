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Минфину не понравился законопроект об офшорах в Калининграде
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Минфину не понравился законопроект об офшорах в Калининграде 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, в Министерстве финансов РФ остались недовольны законопроектом о создании офшоров в Калининграде и Владивостоке.
Чиновники отметили, что законопроект был предоставлен без необходимых документов. В частности, отсутствовали пояснительные записки и финансово-экономические обоснования. Отсутствие данных документов не позволяет по делу оценить риск, если закон будет принят.
Также в законопроекте учитывается создание федеральных органов исполнительной власти в офшорах, но ничего не говорится о создании специального подразделения Банка России по контролю и надзору за финансовыми организациями.
«Учитывая межтерриториальный характер финансовой деятельности, полагаем, что регистрация финансовой организации, в частности, страховой, в качестве международной компании, имеющей предусмотренные законопроектами налоговые и иные льготы, создаст ей необоснованные конкурентные преимущества по отношению к финансовым организациям, зарегистрированным на иных территориях РФ», — приводит издание цитату письма Министерства финансов.
Также Минфин усмотрел несоответствие проводимой налоговой и бюджетной политике в освобождении международных компаний от предоставления необходимой информации в налоговые органы и исключении их из числа налогоплательщиков по земельному налогу.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что в регионе будут размещены фермы для майнинга криптовалюты.
Фото: pixabay.com
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