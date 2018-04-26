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В России появится «черный список» производителей
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В России появится «черный список» производителей 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Росстандарт в первом полугодии 2018 года подготовит «чёрный список» производителей некачественной продукции, сообщил в ходе Коллегии Росстандарта руководитель ведомства Алексей Абрамов.
«В первом полугодии на сайте Росстандарта появится «чёрный список» производителей, которые вводят потребителя в заблуждение о качественных характеристиках своей продукции. В режиме «тайного покупателя», совместно с общественными организациями, в том числе с Роскачеством, мы будем проводить в регионах инспекционные проверки продукции, маркированной знаком ГОСТ», — отметил Абрамов.
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