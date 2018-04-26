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Выручка Fortum в России в I квартале снизилась на 3,7% — до €336 млн
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Выручка Fortum в России в I квартале снизилась на 3,7% — до €336 млн 

Rambler News Service 44 минуты назад
Выручка Fortum от продаж в России в I квартале 2018 года сократилась на 3,7% по сравнению с показателем за аналогичный период — до €336 млн, сообщает финский концерн.
Операционная прибыль Fortum по России в I квартале 2018 года снизилась на 21,2% — до €104 млн  Совокупная выручка компании составила €1,585 млрд, что на 28,7% больше, чем по итогам I квартала 2017 года.
Финская компания Fortum занимается генерацией и реализацией тепловой и электрической энергии. В России компания представлена предприятием «Фортум», которое занимается производством тепловой энергии и электричества на Урале и в Западной Сибири. Суммарная установленная мощность компании составляет 4,8 ГВт.
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