Выручка Fortum в России в I квартале снизилась на 3,7% — до €336 млн

Выручка Fortum от продаж в России в I квартале 2018 года сократилась на 3,7% по сравнению с показателем за аналогичный период — до €336 млн, сообщает финский концерн.

Операционная прибыль Fortum по России в I квартале 2018 года снизилась на 21,2% — до €104 млн Совокупная выручка компании составила €1,585 млрд, что на 28,7% больше, чем по итогам I квартала 2017 года.

Финская компания Fortum занимается генерацией и реализацией тепловой и электрической энергии. В России компания представлена предприятием «Фортум», которое занимается производством тепловой энергии и электричества на Урале и в Западной Сибири. Суммарная установленная мощность компании составляет 4,8 ГВт.