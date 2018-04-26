Samsung обновляет рекорд прибыли 4 квартала подряд

Южнокорейская компания Samsung Electronics Co увеличила операционную прибыль в первом квартале 2018 года до рекордного показателя, причем компания обновляет рекорд четвертый квартал подряд.

Выручка за отчетный период увеличилась на 20%, до 60,56 триллиона вон ($56 млрд). Чистая прибыль в январе-марте подскочила в полтора раза и составила 11,69 трлн вон ($10,8 млрд) по сравнению с 7,68 трлн вон за аналогичный период 2017 года.

Операционная прибыль достигла 15,64 триллиона вон ($14,5 млрд), что на 58% больше, чем годом ранее. Этот показатель оказался наибольшим в истории корпорации, обновив максимум предыдущей четверти в 15,1 трлн вон.

Компания связывает увеличение прибыли с показателями подразделения по продаже микросхем, а также с увеличением продаж флагманских смартфонов, включая Galaxy S9. Компания ожидает, что бизнес по чипам будет демонстрировать рост и в следующем квартале. При этом получение прибыли в других подразделениях станет проблемой из-за рыночных условий и конкуренции.

Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали чистую прибыль Samsung в первом квартале на уровне 11 трлн вон, выручку — в 60,2 трлн вон.

Мобильное подразделение Samsung получило операционную прибыль на уровне 3,77 трлн вон ($3,5 млрд) по итогам первых трех месяцев 2018 года. Годом ранее прибыль равнялась 2,07 трлн вон. Сам производитель связывает этот подъем с выходом флагманского смартфона Galaxy S9 и сильными продажами предшествующей модели — Galaxy S8.

Несмотря на сильные показатели, инвесторы беспокоятся по поводу сохранения высоких темпов роста в будущем, поскольку спрос на смартфоны в мире снижается, а цены на микрочипы, скорее всего, не смогут подскочить так сильно, как за последний год.

Отмечается, что около 70% операционной прибыли Samsung пришлось на подразделение по выпуску микрочипов, причем доля подразделения в выручке составляет порядка трети, что говорит об очень высокой рентабельности этого бизнеса.

Samsung ожидает, что полупроводниковый бизнес будет демонстрировать рост и во втором квартале. При этом получение прибыли в других подразделениях станет проблемой из-за рыночных условий и конкуренции, предупредили в компании.

Операционная прибыль дисплейного бизнеса Samsung сократилась втрое — с 1,3 трлн вон в первом квартале 2017 года до 410 млрд вон ($380 млн) год спустя. В компании объяснили регресс растущей конкуренцией на рынке жидкокристаллических панелей.

Направление потребительской электроники Samsung получило квартальную операционную прибыль на уровне 280 млрд вон ($260 млн) снизившись с 410 млрд вон в первой четверти 2017 года. В этом спаде ИТ-гигант винит сокращение ассортимента продуктов из начальной и средней ценовых категорий.