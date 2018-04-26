Рубль укрепляется на открытии торгов 

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 12 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 62,25 рубля, курс евро понизился на 13 копеек, до 75,79 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти: по данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 74,28 доллара. Покупатели пытаются удержать цену на высоких уровнях, используя ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.
«Хоть Штаты говорят, что не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, цены неохотно снижаются. Негативные данные по запасам нефти и нефтепродуктов рынок проигнорировал», — комментирует эксперт.
До конца пятницы рубль может укрепиться к доллару, допускает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. Российскую валюту, поясняет он, поддержит уплата налога на прибыль в субботу, которая является рабочей в этом году.
Продуктовый виджет
«Однако длинные праздники и последующая инаугурация президента России являются факторами риска для российского рынка. После этого может последовать неодобрительная реакция высшей власти США, которая ищет возможность надавить на крупный российский бизнес с целью ослабить его позиции на мировом рынке. На этом фоне инвесторы отдадут предпочтение долларам», — считает эксперт.
Рубль и другие валюты развивающихся стран в среду находились под давлением на фоне роста доходности десятилетних американских облигаций выше 3%, напоминает Антонов.
«Доходность десятилетних американских гособлигаций остается ключевым драйвером для всех бирж. Если в среду она большую часть времени находилась в боковом тренде, то сегодня ее рост ускорится. По моим оценкам, в ходе американских торгов она повысится до 3,07% годовых, что негативно скажется на российской валюте», — комментирует эксперт.
По его прогнозу, на четверг целевая область для курса доллара находится в районе 63,10 рубля. Курс евро, отмечает он, растет медленно, так как его продают на Forex на фоне роста доходности американских облигаций. По курсу евро аналитик ожидает роста до 76,45 рубля.