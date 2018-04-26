Рубль укрепляется на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 12 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 62,25 рубля, курс евро понизился на 13 копеек, до 75,79 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти: по данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 74,28 доллара. Покупатели пытаются удержать цену на высоких уровнях, используя ситуацию вокруг ядерной программы Ирана , указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов

«Хоть Штаты говорят, что не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, цены неохотно снижаются. Негативные данные по запасам нефти и нефтепродуктов рынок проигнорировал», — комментирует эксперт.

До конца пятницы рубль может укрепиться к доллару, допускает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов . Российскую валюту, поясняет он, поддержит уплата налога на прибыль в субботу, которая является рабочей в этом году.

Продуктовый виджет

«Однако длинные праздники и последующая инаугурация президента России являются факторами риска для российского рынка. После этого может последовать неодобрительная реакция высшей власти США , которая ищет возможность надавить на крупный российский бизнес с целью ослабить его позиции на мировом рынке. На этом фоне инвесторы отдадут предпочтение долларам», — считает эксперт.

Рубль и другие валюты развивающихся стран в среду находились под давлением на фоне роста доходности десятилетних американских облигаций выше 3%, напоминает Антонов.

«Доходность десятилетних американских гособлигаций остается ключевым драйвером для всех бирж. Если в среду она большую часть времени находилась в боковом тренде, то сегодня ее рост ускорится. По моим оценкам, в ходе американских торгов она повысится до 3,07% годовых, что негативно скажется на российской валюте», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, на четверг целевая область для курса доллара находится в районе 63,10 рубля. Курс евро, отмечает он, растет медленно, так как его продают на Forex на фоне роста доходности американских облигаций. По курсу евро аналитик ожидает роста до 76,45 рубля.