Группа «Черкизово» отложила SPO на Московской бирже

Группа "Черкизово" , один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, приняла решение отложить размещение обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже из-за высокой волатильности на рынке ценных бумаг, сообщает компания.

При этом "Черкизово" сохраняет намерение увеличить ликвидность своих акций путем размещения на Московской бирже, в связи с чем продолжит внимательно следить за развитием ситуации на рынках капитала.

"Планы по размещению акций были положительно восприняты фондовым рынком, что подтверждает интерес к компании со стороны инвесторов. Однако текущие рыночные условия могут в значительной степени повлиять на успех сделки, несмотря на хорошие фундаментальные показатели компании. В этой связи мы продолжим следить за развитием ситуации на рынках капитала с тем, чтобы провести размещение в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность группы "Черкизово", — приводятся в сообщении слова гендиректора группы Сергея Михайлова.

Ранее в апреле группа "Черкизово" объявила о намерении провести SPO с листингом на Московской бирже. Компания планировала привлечь примерно 150 миллионов долларов, которые направит на общекорпоративные цели, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения.