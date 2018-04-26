«М. Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо»

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Чистая прибыль Deutsche Bank в I квартале упала в 5 раз

Рогозин: Все самолеты перевозчиков РФ и морские порты нужно оснастить системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

ФАС: Если будет решение, национализацию "Русала" проведут по рыночной цене