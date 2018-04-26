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«М. Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо»
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«М. Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо» 

Прайм 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники "М. Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) закрыл сделку по покупке сети "Эльдорадо" (также входит в "Сафмар") за 45,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе "М. Видео".
"М. Видео" объявляет о закрытии сделки по покупке дочерней компанией ООО "М. Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо"… Сумма сделки составила 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства ООО "Эльдорадо", — говорится в сообщении.
В рамках реализации сделки "М. Видео Менеджмент" привлекла кредит от банка ВТБ и использовала собственные средства.
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