«М. Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо» 

Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники "М. Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) закрыл сделку по покупке сети "Эльдорадо" (также входит в "Сафмар") за 45,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе "М. Видео".
"М. Видео" объявляет о закрытии сделки по покупке дочерней компанией ООО "М. Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо"… Сумма сделки составила 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства ООО "Эльдорадо", — говорится в сообщении.
В рамках реализации сделки "М. Видео Менеджмент" привлекла кредит от банка ВТБ и использовала собственные средства.