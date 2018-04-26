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«Черкизово» решило отложить проведение SPO
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«Черкизово» решило отложить проведение SPO 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Прайм
Группа «Черикизово» объявила о решении отложить размещение обыкновенных акций на Московской бирже по причине высокой волатильности на рынке ценных бумаг, говорится в сообщении копании.
«Текущие рыночные условия могут в значительной степени повлиять на успех сделки, несмотря на хорошие фундаментальные показатели компании. В этой связи мы продолжим следить за развитием ситуации на рынках капитала с тем, чтобы провести размещение в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность группы «Черкизово»», — прокомментировал решение генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов.
Ранее 3 апреля «Черкизово» объявило о намерении провести размещение акций на Московской бирже.
В середине ноября 2017 года группа «Черкизово» объявила о делистинге с Лондонской биржи. 15 февраля 2018 года произошло прекращение листинга компании на указанной бирже.
Группа компаний «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мяса кур, свинины и продуктов мясопереработки. В ее портфеле находятся такие бренды, как «Черкизовский», «Петелинка», «Империя вкуса». В структуру компании входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельхозземель.
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