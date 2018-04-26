«Черкизово» решило отложить проведение SPO

Группа «Черикизово» объявила о решении отложить размещение обыкновенных акций на Московской бирже по причине высокой волатильности на рынке ценных бумаг, говорится в сообщении копании.

«Текущие рыночные условия могут в значительной степени повлиять на успех сделки, несмотря на хорошие фундаментальные показатели компании. В этой связи мы продолжим следить за развитием ситуации на рынках капитала с тем, чтобы провести размещение в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность группы «Черкизово» », — прокомментировал решение генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов

Ранее 3 апреля «Черкизово» объявило о намерении провести размещение акций на Московской бирже.

В середине ноября 2017 года группа «Черкизово» объявила о делистинге с Лондонской биржи. 15 февраля 2018 года произошло прекращение листинга компании на указанной бирже.