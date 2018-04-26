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Набсовет Дом.РФ рекомендовал направить на дивиденды в федеральный бюджет 50% чистой прибыли
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Набсовет Дом.РФ рекомендовал направить на дивиденды в федеральный бюджет 50% чистой прибыли 

Rambler News Service 26 минут назад
Наблюдательный совет Дом. РФ (ранее — АИЖК) рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды в федеральный бюджет 50,18% чистой прибыли по МСФО, то есть 9 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.
«Наблюдательный совет Дом.РФ 25 апреля 2018 года рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет 50,18% чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 года. Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО за 2017 год составила 18 млрд руб., увеличившись на 31,2% по отношению к 2016 году. Общая сумма, которую предлагается направить на дивиденды, составляет более 9 млрд руб.», — указано в сообщении.
Объём дивидендных выплат в федеральный бюджет увеличился почти в 1,3 раза по сравнению с показателем 2016 года (7 млрд рублей).
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