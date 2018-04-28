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Чистая прибыль SPD Bank выросла в 2017 г. на 2,18 процента
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Чистая прибыль SPD Bank выросла в 2017 г. на 2,18 процента 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Шанхай, 28 апреля /Синьхуа/ — Чистая прибыль Shanghai Pudong Development /SPD/ Bank за 2017 г. выросла в годовом исчислении на 2,18 процента до около 54,26 млрд юаней /8,56 млрд долларов США/.
В прошлом году доходы SPD Bank выросли на 4,88 процента до 168,62 млрд юаней, сказано в ежегодном докладе банка, опубликованном в пятницу вечером.
В конце 2017 г. общая сумма активов данного банка составила 6,14 трлн юаней, что на 4,78 процента больше, чем в конце 2016 г.
В период с конца 2017 г. по март 2018 г. коэффициент безнадежных кредитов банка уменьшился на 0,01 процентного пункта. -0-
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