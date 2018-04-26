Выплаты вкладчикам двух лишившихся лицензий банков начнут не позже 10 мая

"Выплаты начнутся не позднее 10 мая 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 3 мая", — говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии банка «Эльбин» принято в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, по данным регулятора, банк был вовлечен в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

У банка «Новый кредитный союз» регулятор нашел схожие нарушения. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки банка с физлицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк «Эльбин» на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе РФ, банк «Новый кредитный союз» — 437-е место.