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Выплаты вкладчикам двух лишившихся лицензий банков начнут не позже 10 мая
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Выплаты вкладчикам двух лишившихся лицензий банков начнут не позже 10 мая 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Страховые выплаты вкладчикам махачкалинского банка «Эльбин» и московского банка «Новый кредитный союз», у которых ЦБ с 26 апреля отозвал лицензии, начнутся не позднее 10 мая, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся не позднее 10 мая 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 3 мая", — говорится в сообщении.
Решение об отзыве лицензии банка «Эльбин» принято в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, по данным регулятора, банк был вовлечен в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.
У банка «Новый кредитный союз» регулятор нашел схожие нарушения. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки банка с физлицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк «Эльбин» на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе РФ, банк «Новый кредитный союз» — 437-е место.
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