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Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале сократилась на 32,6% — до 5,63 млрд рублей
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Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале сократилась на 32,6% — до 5,63 млрд рублей 

Rambler News Service 47 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль ритейлера X5 Retail Group в I квартале 2018 года сократилась на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,63 млрд руб., сообщает компания.
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