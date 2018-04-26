Ещё
Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале сократилась на 32,6% — до 5,63 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США
Срочная новость
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале сократилась на 32,6% — до 5,63 млрд рублей
Rambler News Service
47 минут назад
Комментарии
Фото:
Прайм
Чистая прибыль ритейлера
X5 Retail Group
в I квартале 2018 года сократилась на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,63 млрд руб., сообщает компания.
Rambler News Service: последние новости
Вице-президент «Роснефти» Юрий Нарушевич покинул правление компании
Все морские порты в Крыму оснастят системой ГЛОНАСС в этом году
Выплаты вкладчикам банков «Эльбин» и «Новый кредитный союз» начнутся не позднее 10 мая
Комментарии
Ещё 2 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
136
Глава МЧС ответил Михалкову
180
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»
66
Новая угроза: как Америка подкосит рубль
211
Новая схема мошенничества появилась в РФ
9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия
В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия
Оружие
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
01:29
Что происходит с ГЛОНАСС?
Технологии
Наука и техника
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина
В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии
Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия
Ближний Восток
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение