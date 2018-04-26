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Группа ВТБ внедряет единую платформу для работы корпоративного бизнеса
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Группа ВТБ внедряет единую платформу для работы корпоративного бизнеса 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
ВТБ переводит подразделения группы на единую информационную платформу «Портал корпоративного бизнеса». Проект предусматривает внедрение инструментов для кросс-функционального взаимодействия сотрудников группы, платформы для работы call-центра корпоративного бизнеса банка, а также предполагает использование интеллектуальных алгоритмов обработки информации.
Проект направлен на повышение конкурентоспособности ценового предложения группы, реализуется в концепции «3600 взгляд» на клиента и предусматривает формирование продуктового профиля клиента, доступного всем системам и каналам обслуживания. Проект также предусматривает создание аналитического механизма, который позволит оптимизировать работу с компаниями-клиентами по направлениям продаж, комплаенс-процедур и управления рисками.
Разрабатываемое решение предполагает развитую систему разграничения прав доступа, зависящую от роли и подразделения пользователя, рабочего устройства, специфики искомой информации. С учетом широкой географии бизнеса группы ВТБ доступ сотрудников к порталу предусмотрен в том числе с мобильных устройств, пользовательский интерфейс поддерживается на русском и английском языках, реализована возможность ведения данных на всех языках стран присутствия группы ВТБ. Защита данных при работе с мобильных устройств обеспечена как на уровне коммуникационных каналов, так и на уровне системных функций.
Проект ведется в интересах крупного, среднего и малого бизнесов, а также предполагает синергию с розничным бизнесом в рамках зарплатных проектов. Реализация проекта приведет к повышению качества обслуживания клиентов.
«Уникальность этого проекта обусловлена масштабом нашего бизнеса. С внедрением «Портала корпоративного бизнеса» информация о клиентах группы более чем в 20 странах присутствия будет консолидирована на единой платформе, что существенно повысит как эффективность взаимодействия с клиентами, так и координацию между направлениями группы», — комментирует руководитель Департамента координации и анализа бизнеса, старший вице-президент ВТБ Елена Колесник.
«Портал корпоративного бизнеса» является собственной разработкой банка, что объясняется масштабностью и спецификой бизнеса группы ВТБ.
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