Highland Gold выкупит у Абрамовича три золотых актива на Чукотке

Highland Gold Mining (HGM) договорилась с Aristus Holdings, структурой Millhouse Романа Абрамовича , о покупке трех золотоносных активов на Чукотке, включая действующий рудник Валунистый. Об этом сообщает пресс-служба HGM.

Как говорится в сообщении HGM, сумма сделки — $91 млн В том числе на $78,7 млн Highland Gold выпустит новые акции, еще $12,3 млн составляет чистый долг, который компания возьмет на себя.

Ранее Абрамович изменил структуру владения золотодобытчиком HGM. 9 января он перевел лично на себя 8% акций золотодобытчика, принадлежавших компании Primerod International. Эта структура ликвидирована, указывалось в сообщении HGM.